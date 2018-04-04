Во вторник, 3 апреля, пресс-секретарь правящей Демократической партии Молдовы Виталий Гэмурарь объявил о том, что на еженедельном заседании формирования обсуждалась возможность введения школьной формы - инициатива, которая, согласно опросам, пользуется широкой поддержкой родителей, ведь более 80 % высказались за введение школьной формы.
«Было решено, что Министерство просвещения начнет консультации с ассоциациями родителей, чтобы узнать, как эту инициативу можно наилучшим образом внедрить. Кроме того, пройдут обсуждения с представителями системы образования. Если есть реальное желание, то необходимо найти систему, которая будет максимально лишена бюрократических барьеров. Правительству также было предложено провести анализ предоставления финансовой поддержки социально уязвимым семьям для приобретения школьной формы, если эта инициатива будет принята», - сказал Виталие Гэмурарь.
В общем, пока проект — лишь на уровне инициативы. Давайте же на ту тему порассуждаем!
Лично я, например, абсолютно убежден в том, что единая школьная форма необходима. Ведь она сотрет социальные различия между учениками, а значит, мы получим возможность избавиться от очень многих конфликтов между нашими детьми.
Я часто слышу, что введение единой школьной формы помешает ребенку проявить себя, задавит его индивидуальность. На мой субъективный взгляд, все это глупости: надев форму, ребенок не лишается своих особенностей, способностей, талантов — только способствует развитию коммуникативных способностей и социализации.
Кроме того, форма в значительной степени дисциплинирует, воспитываем в ребенке ответственность. И вряд ли мы, родители, будем протестовать против таких качеств наших чад. Или я не прав?
КОММЕНТАРИЙ УЧИТЕЛЯ
«Это же гордость — носить форму своего учебного заведения!»
- Школьная форма, я считаю, нужна! - рассказал «корреспонденту «Комсомольской правды» учитель с 50-летним стажем Михаил Афанасьевич Крачун. - Это же гордость — носить форму своего учебного заведения! И гордость эту нужно прививать. К тому же случаются порой конфликты между учениками на почве финансового положения их семей. Я их сразу пресекал!
Но ведь конфликтов могло бы и не быть, если бы ученики носили одну и ту же форму. Конечно, многое зависит от воспитания, которое ребенок получил в семье, но введение школьной формы — это тоже будет способствовать решению многих проблем, в том числе дисциплинарных,читать далее https://www.kp.md/daily/26814/3850307/
Комментарии
- Сильвия Раду проинспектировала ремонт дорог в столице
- ANSA призвала быть внимательнее при покупке продуктов к пасхальным праздникам
- Сегодня военнослужащие Нацармии добровольно сдают кровь
- Временное отключение воды на Чеканах
- В период пасхальных праздников таможенная служба будет работать в усиленном режиме
- Деньги на ветер: социальное жилье в Хынчешстком районе пустует
- Минздрав разработал проект о проверке водителей общественного транспорта
- В столице завершается отопительный сезон
- В Кишиневе оценят доступ к жилым домам для спецмашин
- В Молдове растет количество леевых миллионеров
- Гэмурарь объявил о том, что введение школьной формы инициатива,которую поддержали более 80 % родителей
- Названа неожиданная польза кофе
- Японцы создали коллекцию мебели для кошек
- Мумия возрастом 4000 лет решила загадку археологов
- Экологи бьют тревогу из-за исчезновения арктического льда
- Названа неожиданная польза кофе
- Мумия возрастом 4000 лет решила загадку археологов
- СМИ: Скрипаль отравили после получения доступа к счету
- Ночные разборки: на Ботанике неизвестные выстрелили в мужчину, затолкали в авто и скрылись с места происшествия
- В двух столичных кондитерских фабриках изделия готовились в антисанитарных условиях и из просроченных продуктов
- На Украине ночью затопило 45-тысячный город: полиция на лодках спасает людей
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов "Зимней вишни"
- В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой не верит в ВИЧ
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md