Гэмурарь объявил о том, что введение школьной формы инициатива,которую поддержали более 80 % родителей

Во вторник, 3 апреля, пресс-секретарь правящей Демократической партии Молдовы Виталий Гэмурарь объявил о том, что на еженедельном заседании формирования обсуждалась возможность введения школьной формы - инициатива, которая, согласно опросам, пользуется широкой поддержкой родителей, ведь более 80 % высказались за введение школьной формы.

«Было решено, что Министерство просвещения начнет консультации с ассоциациями родителей, чтобы узнать, как эту инициативу можно наилучшим образом внедрить. Кроме того, пройдут обсуждения с представителями системы образования. Если есть реальное желание, то необходимо найти систему, которая будет максимально лишена бюрократических барьеров. Правительству также было предложено провести анализ предоставления финансовой поддержки социально уязвимым семьям для приобретения школьной формы, если эта инициатива будет принята», - сказал Виталие Гэмурарь.

В общем, пока проект — лишь на уровне инициативы. Давайте же на ту тему порассуждаем!

Лично я, например, абсолютно убежден в том, что единая школьная форма необходима. Ведь она сотрет социальные различия между учениками, а значит, мы получим возможность избавиться от очень многих конфликтов между нашими детьми.

Я часто слышу, что введение единой школьной формы помешает ребенку проявить себя, задавит его индивидуальность. На мой субъективный взгляд, все это глупости: надев форму, ребенок не лишается своих особенностей, способностей, талантов — только способствует развитию коммуникативных способностей и социализации.

Кроме того, форма в значительной степени дисциплинирует, воспитываем в ребенке ответственность. И вряд ли мы, родители, будем протестовать против таких качеств наших чад. Или я не прав?

КОММЕНТАРИЙ УЧИТЕЛЯ

«Это же гордость — носить форму своего учебного заведения!»

- Школьная форма, я считаю, нужна! - рассказал «корреспонденту «Комсомольской правды» учитель с 50-летним стажем Михаил Афанасьевич Крачун. - Это же гордость — носить форму своего учебного заведения! И гордость эту нужно прививать. К тому же случаются порой конфликты между учениками на почве финансового положения их семей. Я их сразу пресекал!

Но ведь конфликтов могло бы и не быть, если бы ученики носили одну и ту же форму. Конечно, многое зависит от воспитания, которое ребенок получил в семье, но введение школьной формы — это тоже будет способствовать решению многих проблем, в том числе дисциплинарных,читать далее https://www.kp.md/daily/26814/3850307/