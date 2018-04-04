Недетские игры: Нэстасе агитирует в песочнице

Жители Кишинева заметили агитационную палатку лидера Платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, объявившего о намерении баллотироваться в мэры молдавской столицы.

Установлена эта палатка была на спортивной площадке на территории одного из дворов на Ботанике по улице Валя Кручий.

Естественно, это вызвало недовольство местных жителей, в том числе детворы, которая банально не могла сыграть в футбол у себя во дворе.

Напомним, ранее людей обзванивал «робот», представлявшийся Андреем Нэстасе — в том числе с его помощью последний проводит свою агитацию, хотя еще не был зарегистрирован в качестве кандидата, читать далее https://www.kp.md/online/news/3071942/