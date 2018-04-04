Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии: подозреваемая найдена мертвой

В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии женщина открыла стрельбу, ранив трех человек.

Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, кроме троих раненых, полиция обнаружила в здании женщину, которая, судя по всему, покончила с собой.

По его словам, именно она подозревается в нападении на здание YouTube.

Представитель Центральной больницы Сан-Франциско доктор Эндрю Кемпбелл подтвердил, что в больницу поступили трое пациентов, двое из которых получили серьезные ранения, сообщает ВВС.

Ранее сообщалось о четырех раненых, но, как разъяснил представитель полиции, четвертый пострадавший подвернул ногу, выбегая из здания. Ему также была оказана медицинская помощь.

Полиция Сан-Бруно установила личность подозреваемой - это 39-летняя жительница Калифорнии иранского происхождения по имени Назим Агдам.

Она часто появлялась на различных видео в YouTube и в одном из них обвиняла видеохостинг в дискриминации и отказе в размещении некоторых ее постов.

YouTube закрыл ее аккаунт после инцидента со стрельбой в своей штаб-квартире. Аккаунты подозреваемой в "Фейсбуке" и "Инстаграме" удалены.

На своем личном вебсайте Назим Агдам обвиняла YouTube в том, что компания пытается не допустить, чтобы у ее видео были зрители.

"На YouTube, как и на других видеохостингах, нет равных условий для роста. Ваш канал будет расти, если они захотят", - писала она.

Ранее СМИ сообщали, что один из раненых состоял в близких отношениях с подозреваемой, однако полиция это не подтверждает.

"В настоящее время нет никаких свидетельств того, что подозреваемая знала жертв стрельбы или специально стреляла в отдельных лиц", - заявили в полиции.

Инциденты со стрельбой в США - не редкость, но случаи, когда стрельбу устраивают женщины, весьма нетипичны. По данным ФБР, за период с 2000 по 2013 год стрельб было зафиксировано 160, но лишь в шести из них огонь открывали женщины.