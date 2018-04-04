Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с руководством Пентагона возможность отправки американских военных к мексиканской границе, в частности, к тем ее участкам, на которых планируется строительство стены. По словам американского президента, военные будут охранять стену, пока та не будет достроена.
"Я говорил Мехико, что их законодательство - сильное, я говорил им, что наше - слабое, и я говорил с Мэттисом [Джеймс Мэттис, министр обороны США - прим. Би-би-си], что мы будем охранять нашу границу с помощью армии, пока не будет стены", - сказал Трамп.
По данным Си-эн-эн и журнала Politico, один из руководителей министерства национальной безопасности во вторник заявил, что отправка американской армии на границу действительно обсуждалась, но без указания конкретной даты. По данным этих изданий, руководитель Пентагона Джеймс Мэттис не хочет отправлять военных к стене. Оборонное ведомство, в свою очередь, не комментирует подобные инициативы.
Трамп неоднократно заявлял, что недоволен безопасностью американо-мексиканской границы.
С самого начала избирательной кампании он обещал строительство гигантского заградительного сооружения на южной границе США, обращая особое внимание на то, что платить за это будет Мексика.
Ранее во вторник он написал в "Твиттере" - в третий раз за три дня - о "караване" мигрантов, направляющихся на север из Центральной Америки, который, по словам Трампа, "лучше остановить до того, как он туда доберется".
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БЛИЗНЕЦЫ
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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telegraph.md