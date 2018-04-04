Двое патрульных полицейских избили водителя авто в Леовском районе

До восьми лет тюрьмы грозит двоим патрульным полицейским за избиение водителя. Инцидент произошёл в феврале у села Кымпул Дрепт Леовского района. Прокуроры закончили расследование и передали дело в суд.

По данным следствия, патрульные насильно затолкали в полицейскую машину водителя, отказавшегося пройти тест на алкоголь, ударили его по затылку табельным пистолетом и распылили в лицо слезоточивый газ.

В 2017 году Генпрокуратура открыла более ста уголовных дел о пытках и жестоком обращении, в которых фигурируют правоохранители.





