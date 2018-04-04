В период пасхальных праздников все КПП будут работать в усиленном режиме

Власти обещают полную мобилизацию на пропускных пунктах страны. В период пасхальных праздников действовать будут все коридоры, а сотрудники пограничной полиции и таможенной службы будут работать в усиленном режиме.

"Две недели сотрудники, которые обычно работают в кабинетах, будут выходить на контрольно-пропускные пункты. Не для проверок, а для того, чтобы помочь коллегам справиться с пассажиропотоком", - сказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.



Глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь на одном из самых оживленных КПП страны в Леушенах проверил документы нескольких пассажиров, чтобы проверить, сколько это занимает времени.



"Это заняло три минуты 20 секунд. Мы желаем вам счастливого пути и возвращения домой".



В период Пасхальных праздников на таможнях решили пропускать пассажиров с детьми до пяти лет через дипломатический коридор. Путешественники рады, что не будут долго стоять в очереди.



"Пусть работают, чтобы не было очередей".



"Это хорошая идея. Если бы и на румынской стороне было больше сотрудников, не только с нашей, потому как у нас никогда не бывает больших очередей".



"Отношение и поведение наших пограничников мне нравится. Они молодцы".



В администрации Железной дороги Молдовы говорят, что тоже готовы к увеличению пассажиропотока.



"Дополнительные вагоны прицепим к поездам международных рейсов, на Москву и Санкт-Петербург, а на внутренних рейсах - на Унгены и Тигину. Возможно, добавим один-два вагону к составу, который следует в Одессу", - сказал директор ЖДМ Юрий Топалэ.





