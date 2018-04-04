Минувшей ночью дорожные службы ремонтировали дороги на Рышкановке и Чеканах

Заделывать ямы на дорогах продолжали даже ночью. Ремонтировались участки на улицах Дойна на Рышкановке и Мештерул Маноле на Чеканах. Срезали старый асфальт спецоборудованием. Рабочие признались, что работать в темное время суток сложнее.

Водители, напротив, рады, что работы ведутся ночью.

Сегодня во всех секторах столицы ремонт продолжится. В центре дорожники будут работать на улице Измаильской, Чуфле и на виадуке.



На Ботанике и Рышкановке отремонтируют по две улицы. Речь идет о проспекте Дачии, Друмул Бэчой, улице Мошилор и Дойне.



На Буюканах работать будут на улице Каля Ешилор, а на Чеканах - на улице Мештерул Маноле.



Ямы начнут заделывать и в пригородах, в Трушенах, Гратиештах и селе Гидигич. Водителей просят следовать временным дорожным знакам.



За прошедшие два дня предприятие Exdrupo отремонтировало дорожное покрытие общей площадью в 1,2 квадратных километра. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду, как и обещала, отправилась проверять работу.



Градоначальница осталась довольна темпом и качеством проводимых работ.



"Ямы не просто заливают асфальтом. Вокруг них сначала срезается старый слой и асфальтируются большие участки дорожного покрытия, чтобы в дальнейшем яма не образовывалось снова", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



"Три бригады, сменяя друг друга, работают днем и ночью", - отметил представитель Exdrupo Олег Нижебеский.



Жители столицы и автовладельцы рады тому, что ям на дорогах стало значительно меньше.



В этом году на ремонт и содержание дорог из муниципального бюджета выделили 125 миллионов леев.





