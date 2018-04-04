Люди с нетерпением ждут, когда территорию парка приведут в порядок.



Согласно проекту столичной мэрии, в "Долине роз" появятся велосипедные дорожки, обустроят зону для катания на скейтборде, волейбола и тенниса. В парке заменят скамейки и отремонтируют фонари.



А в парке Ла извор планируется капитальный ремонт центральной аллеи. Восстановят и фонтан.



"Парки - это сокровище Кишинева, и мы решили в этом году преобразовать два парка, насколько позволит бюджет. В парке "Долина роз" сделаем больше", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



На ремонт этих двух парков выделили 20 миллионов леев.