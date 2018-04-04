В этом году откроют 92 центра для сдачи экзаменов на степень бакалавра

В этом году откроют 92 центра для сдачи экзаменов на степень бакалавра. Национальная экзаменационная комиссия уже утвердила список.

30 центров откроют в Кишинёве, в теоретических лицеях. Более 60 - в районах. Кроме того, в этом году будет два Центра по оценке знаний.

Экзамены на степень бакалавра пройдут с 5 по 22 июня.







