В столице начинают работать пасхальные ярмарки

Сегодня в столице начнут работать пасхальные ярмарки.

Во всех секторах Кишинева до седьмого апреля можно будет купить куличи, сладости и сувениры. В центре ярмарку организовали в сквере Кафедрально собора.

В этом году город не станут украшать пасхальной символикой.





