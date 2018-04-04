Прошлой ночью четыре главные улицы столицы были отмыты от грязи

Давным-давно забытую традицию вспомнили в Кишиневе: прошлой ночью четыре главные улицы города были отмыты от грязи.

«Улицы Пан Халиппа и Измаил, Виадук и проспект Дачия были вчера вымыты. Мы все хотим зеленый и чистый город, поэтому работаем и ночью», - написала исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду на своей странице в Фейсбуке.

После весенней уборки в городе, которая состоялась 31 марта, спецмашины отмыли несколько улиц столицы. Сильвия Раду заявила, что хочет, чтобы такая практика для коммунальных служб стала привычкой, а улицы были всегда чистыми, пишет kp.md