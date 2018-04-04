В Кишиневе изменены маршруты одиннадцати микроавтобусов

С 1 апреля был изменен маршрут одиннадцати микроавтобусов и одного автобуса, сообщает Управление общественных связей Примэрии муниципия Кишинев, цитируемый IPN.

Автобус №. 26 будет курсировать с ул. Ливиу Деляну, а затем по ул. Алба-Юлия. Обратно с ул. Алба-Юлия на Балканское шоссе и ул. Ливиу Деляну, где будет находиться конечная остановка.



Микроавтобус №. 113 больше не будет курсировать до Торгового центра Metro в секторе Ботаника, а последует с пр. Дачия на ул. Валя Кручий, затем на ул. Друмул Бэчоюлуй где будет находиться конечная остановка. Обратно по тому же маршруту.



Маршрут №. 122 продлевается от ул. Ион Крянгэ до конца ул. Алба-Юлия.



И маршрут микроавтобусов №. 125 расширяется до черты города Кодру, на улицах Костюжень, Валя Апелор и Николай Тургенев. Обратно по тому же маршруту.



Микроавтобусы №. 126 будут сворачивать с ул. Студенческая на Московский пр., затем на ул. Богдан Воевод. Обратно с пр. Ренаштерий Национале будут курсировать по ул. Киев, Московский пр. и ул. Студенческая.



Микроавтобус №. 129 больше не будет курсировать от ул. Кодрилор города Дурлешть. Маршрут был расширен до ул. Друмул Вилелор в селе Думбрава. Обратно маршрутки будут курсировать с ул. Бэнулеску-Бодони на ул. Митрополит Дософтей, затем на ул. Сергей Лазо.



Маршрутки № 130 будут курсировать от остановки Пляж в Вадул-луй-Водэ на трассу Л-448, до подъездной дороги города Вадул-луй-Водэ, а затем по трассе R -4, Гоян – Криулень. Обратно по тому же маршруту.



Маршрут №. 138 расширяется от ул. Колумна до ул. Болгарская.



Микроавтобусы №. 148 будут ездить с пр. Ренаштерий Национале на ул. Киев, затем на Московский пр-т.



Микроавтобусы №. 152 будут курсировать с Московского пр-та на ул. Богдан Воевод, пр. Ренаштерий Национале, Григоре Виеру, ул. Константин Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Колумна, Тигина, Митрополит Варлаам и Болгарская. Обратно с пр. Ренаштерий Национале по ул. Богдан Воевод, Московский пр-т.



И маршрут микроавтобуса №. 162 изменится: с пр. Григоре Виеру маршрутки будут курсировать по ул. Константин Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Колумна и Болгарская. Обратно сохраняется существующий до 1 апреля маршрут.



Микроавтобусы №. 175 будут курсировать от ул. Индепенденцей на ул. Теилор, пр. Дачия. На пересечении с пр. Куза-Водэ вернутся на пр. Дачия, до ул. Бухарест, где повернут на ул. Армянская. Обратно с ул. Армянская, по ул. Колумна, Тигина, Бухарест, пр. Дачия, ул. Теилор, ул. Индепенденцей и далее по старому маршруту.





