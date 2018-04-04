Школьник из Подмосковья умер от нескольких глотков энергетика

Причиной смерти 11-летнего школьника в подмосковном городе Подольске, по предварительной информации, стали несколько глотков энергетика. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, сообщает МК.

Как стало известно ранее, мальчик попил из бутылки, найденной на улице во время прогулки. Однако эксперты пока не поняли, почему употребление напитка привело к летальному исходу.

Напомним, в прошлый четверг, 29 марта, мальчик гулял с братом во дворе своего дома, когда нашёл валявшуюся на земле бутылку с остатками неизвестной жидкости и выпил её содержимое. Спустя некоторое время ребёнок скончался в больнице. По факту смерти школьника Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело.