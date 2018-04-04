Россиянка убила и расчлененила свою бабушку, чтобы "избавить мир от нечисти"

Суд приговорил 28-летнюю жительницу подмосковного Видного к 9 годам колонии за убийство и расчленение бабушки. Преступление произошло на глазах матери и сына убийцы, ставших ее заложниками. Об этом рассказывает сайт «Москва 24/7».

Подробности преступления выяснял МК. Екатерина Ц., ее мама, бабушка и сын жили в одной квартире. При этом Екатерина регулярно приводила в дом гостей и выпивала с ними. Бабушку внучка не любила — она обвиняла пожилую женщину в колдовстве и утверждала, что из-за магии погиб ее отец. Очередная пьяная ссора закончилась трагедией.

Екатерина, выпив 300 граммов коньяка, сначала избила 60-летнюю мать, а затем пришла в комнату пенсионерки, связала ее шнурком и несколько раз ударила вилкой, пишет rep.ru.

Позже она решила выдать все произошедшее за несчастный случай и положила рядом с бабушкой монитор от старого компьютера — мол, та сама случайно опрокинула опрокинула на себя тяжелый предмет.

После Екатерина пригрозила матери, что убьет ее вслед за бабушкой и запретила ей и сыну покидать квартиру. Она отобрала у пленницы сотовый телефон, а когда отлучалась в магазин, запирала дверь на ключ. Труп Екатерина обработала эфирным маслом, чтобы не распространялся запах. Так прошло два дня.

В конце концов преступница пригласила домой друга и попросила его помочь избавиться от тела. К тому времени она уже успела частично отпилить голову ножовкой. Приятель, увидев изувеченный труп, в ужасе сбежал и помчался в полицию, а Екатерина продолжила расчленять тело.

Приехавшим полицейским она объяснила, что избавила мир от нечисти.





