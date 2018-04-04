Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании криптовалюты "бузкоин"

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о начале эпохи имени себя и создании собственной криптовалюты.

«Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, я хочу вам об этом напомнить. Это побудило меня создать бузкоин», — сказала она на большой пресс-конференции в Москве в среду, 4 апреля.

Девушка также заявила о желании «вывести всё, что происходит в России, на мировой профессиональный уровень».

«Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту. Это всё будет на одной платформе «Буза». Я собираюсь сделать свою IT-систему лучшей и не похожей на других . Это моя эпоха — эпоха Бузовой», — добавила она.

Как сообщает Известия, певица призвала серьезно отнестись к своему проекту.

Предварительная продажа бузкоинов начнется в апреле.