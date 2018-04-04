Месть за аварию: раскрыты подробности отравления сотрудников завода таллием

Выяснились новые подробности массового отравления таллием в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева. Как сообщает телеграм-канал Mash, местный житель — 36-летний Владислав Шульга — пошёл на преступление из мести за аварию.

Оказывается, в прошлом году он врезался в своего коллегу — юриста завода Сагиля Махмудова. Сам Шульга покинул место ДТП, а Махмудов обратился в полицию. В итоге местного жителя через суд лишили водительских прав, и он решился на месть.

Mash отмечает, что права отобрали у него 27 ноября, а уже в середине декабря у ряда сотрудников начали появляться симптомы отравления, пишет Лайф.ру.

Напомним, по подозрению в организации массового отравления высокотоксичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева задержан работник этого предприятия.

В результате отравления пострадали не менее 30 работников завода. СК уже возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".







