В Эстонии создадут биобанк, где будут храниться образцы ДНК каждого жителя страны

Эстонское правительство запустило программу, в рамках которых будет собрано более 100 тысяч образцов ДНК у жителей страны. Всего в Эстонии проживает 1,3 миллиона человек.

Образцы ДНК будут расшифрованы, после чего на основе их анализа участника программы будут даны рекомендации, касающиеся образа жизни и необходимых диагностических обследований. Эстония станет первой в мире страной, в которой государство будет выделять средства из бюджета на финансирование таких исследований.

Цель программы – обеспечить жителей страны персонализированной информацией об их здоровье, чтобы снизить риск развития серьезных заболеваний в будущем. Каждый участник программы получит специальный генетический отчет, своеобразный паспорт, в котором будет содержаться информация о проведенных исследованиях и выявлении мутаций, связанных с теми или иными болезнями. Планируется, что эти данные будут связаны с информацией, содержащейся в Эстонском национальном регистре данных о здоровье – системе, в которой содержится информация о лечении каждого жителя страны.

В перспективе государство планирует создать национальный биобанк, в котором будут храниться образцы ДНК каждого жителя Эстонии – это позволит сделать терапию более эффективной. Шансы, что внедрение программы и ее реализация пройдут успешно, очень высоки – жителей в стране живет немного, а площадь Эстонии невелика. Всего в 2018 году на программу планируется потратить 5 миллионов евро, пишут med.vesti.ru.

Эстония – не единственная страна, в которой планируется реализовать подобную программу. Не так давно было объявлено, что ДНК-тестирование пройдут все жители Дубая ( а это около 3 миллионов человек), а также около 40 тысяч человек, проживающих в американском штате Невада.







