Из-за сбоя в работе компьютерной системы в Европе задержаны 15000 авиарейсов

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе, передает Корреспондент.

В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13.26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

В Eurocontrol рассчитывали, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.







