В Индонезии из-за разлитого топлива горит море: погибли четыре человека

В море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека. Как сообщает агентство Associated Press, еще один человек пропал без вести.

Авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения, пишет Корреспондент.

Горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. По предварительным данным, разлилось судовое топливо. "Бухта теперь похожа на бензоколонку", - сказал городской секретарь Саид Фадли.