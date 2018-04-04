На границе Украины с Румынией поймали воровку, сбежавшую из суда в Киеве

Женщину, которая сбежала из зала суда во время избрания ей меры пресечения, поймали во вторник, 3 апреля, на Закарпатье, вблизи границы с Румынией.

Задержанную обвиняют в том, что она длительное время занималась воровством на столичном вокзале. Она входила в состав группы профессиональных воров, которая работала на станции Киев-Пассажирский под прикрытием сотрудников криминальной полиции.

Как сообщалось, преступная группа, которую возглавлял подполковник полиции - начальник сектора полиции на станции Киев-Пассажирский, была разоблачена в январе 2018 года. К преступной деятельности подполковник привлек 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале, пишет Корреспондент.

После разоблачения их деятельности восьми членам преступной группировки было объявлено о подозрении. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, одна фигурантка во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению ее санкции сбежала из помещения суда.

В настоящее время решается вопрос о доставке подозреваемой в суд для избрания меры пресечения. Следствие в уголовном производстве продолжается.







