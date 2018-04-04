В Италии экс-офицер армии США убил свою жену и покончил с собой

Бывший офицер армии США и его жена были обнаружены мертвыми в доме в Италии. Предположительно жена офицера была уроженкой России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на итальянские и американские СМИ.

По предварительным данным, речь идет об убийстве и самоубийстве. Газета Corriere del Veneto пишет, что 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его жена Лейла были найдены мертвыми в принадлежавшем им доме в итальянской коммуне Поццолеоне, передает Известия.

Сообщается, что майор страдал от депрессии. После убийства жены, прежде чем покончить с собой, он оставил предсмертную записку, в которой попросил о прощении.







