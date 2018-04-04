Ученые сделали неожиданное открытие о предке человека

Результаты исследования специалиста Университета Нью-Йорка Элайна Козмы показали, что предки человека могли ходить на двух ногах более четырех миллионов лет назад. Об этом сообщил журнал Proceedings of National Academy of Sciences.

ак, анализ останков скелета Ардипитекуса радимуса (их возраст более четырех миллионов лет) показал, что древний гоминид мог ходить на двух ногах. Ранее ученые полагали, что предки людей не могли ходить на двух ногах, потому что жили преимущественно на деревьях.

По теории антропогенеза человек прямоходящий или Homo erectus появился в период от 1,4 миллиона лет до 500 тысяч лет назад. Тем не менее новое исследование показало, что способность ходить на двух ногах не заменяла другие способности наших предков, а развивалась параллельно, пишет 360tv.ru.





