В Крыму девушка заказала две шубы, а получила пшено

В Керчи местная жительница заказала в Сети две шубы за 25 тысяч рублей, но вместо них ей пришла посылка, в которой было несколько килограммов пшена. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

29-летняя Юлия выбрала себе на "Авито" две шубы на сумму 25 тысяч рублей. Девушка договорилась с продавцом, перевела деньги и оставила адрес, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Когда посылка дошла до адресата, девушка обнаружила в ней пшённую крупу вместо одежды. Она написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Правоохранители смогли найти злоумышленницу — ей оказалась 51-летняя жительница города Шахты Ростовской области. У неё были изъяты банковская карта и банковская документация в качестве вещественных доказательств, пишет Лайф.ру.

Подготавливаются материалы для проведения обыска по месту проживания.





