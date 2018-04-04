Вышедшая из берегов Темза затопила поместье Джорджа Клуни

На Великобританию обрушились сильные осадки, из-за непогоды реки вышли из берегов, затопили дороги, дома и превратили окружающие ландшафты в болота. Как сообщает Daily Mail, река Темза "покусилась" на лужайку поместья актёра Джорджа Клуни. Саду, ухоженному газону и лодочному причалу нанесён значительный ущерб.

Также река Деруэнт подтопила луга легендарного Чатсуорт-хауса — дворца, где снимали "Гордость и предубеждение"



В Великобритании до сих пор сохраняется предупреждение о наводнении. В Шотландии температура опустилась до −7°C, выпал снег, а в южных регионах страны из-за заболоченности стадионов были отменены три футбольных матча, состязание по регби и несколько соревнований на ипподромах, пишет Лайф.ру.



Несмотря на плохую погоду в последние дни, синоптики обещают британцам потепление к концу недели, и до 17 градусов тепла уже в пятницу, 6 апреля.