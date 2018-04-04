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Вышедшая из берегов Темза затопила поместье Джорджа Клуни
// фото: dailymail.co.uk
15:36, 04 Apr 2018
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На Великобританию обрушились сильные осадки, из-за непогоды реки вышли из берегов, затопили дороги, дома и превратили окружающие ландшафты в болота. Как сообщает Daily Mail, река Темза "покусилась" на лужайку поместья актёра Джорджа Клуни. Саду, ухоженному газону и лодочному причалу нанесён значительный ущерб.

Также река Деруэнт подтопила луга легендарного Чатсуорт-хауса — дворца, где снимали "Гордость и предубеждение"

В Великобритании до сих пор сохраняется предупреждение о наводнении. В Шотландии температура опустилась до −7°C, выпал снег, а в южных регионах страны из-за заболоченности стадионов были отменены три футбольных матча, состязание по регби и несколько соревнований на ипподромах, пишет Лайф.ру

Несмотря на плохую погоду в последние дни, синоптики обещают британцам потепление к концу недели, и до 17 градусов тепла уже в пятницу, 6 апреля.




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Активный, творческий день. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День вряд ли будет богат событиями. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

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