Известную российскую оперную певицу с семьей выгнали из театра в Лондоне

Российскую оперную диву Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на шоу в лондонский театр "Принц Эдуард". По словам певицы, их выгнали из зала за несколько минут до начала представления.

Об инциденте Нетребко рассказала в своём "инстаграме". Оказалось, что её билеты за 600 евро были недействительными, так как их продали кому-то ещё. По словам артистки, её вместе с семьёй "согнали с мест" за несколько минут до начала шоу "Аладдин".

!Неважно, кто ты — известный, богатый — с любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты!, — предупредила звезда.

Она добавила, что подобное нередко происходит с билетами, купленными даже в обычных театральных кассах, и такие ситуации особенно обидны для детей, пишет Лайф.ру.





