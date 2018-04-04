Житель Дрокии намеревался провезти через границу более 3 килограммов марихуаны

Более 3 килограммов марихуаны были обнаружены на таможне у жителя Дрокии.

Подозреваемый был задержан 1 апреля текущего года после того как в его автомобиле при помощи служебной собаки было обнаружено 3,129 кг марихуаны.

Контрабандный товар был расфасован в десять упаковок, которые были спрятаны в специально оборудованных местах в багажнике и крыльях автомобиля. Они были обернуты фольгой и обработаны специальным веществом, чтобы предотвратить их обнаружение собаками.

Согласно информации таможни, партия марихуаны должна была быть доставлена в Россию, где ее стоимость составила бы более 60 000 евро.

Расследование преступления продолжается. Признанные виновными в этом могут быть лишены свободы на срок до 10 лет, пишет aif.md



