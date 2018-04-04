Ученые: антибиотики в младенчестве могут стать причиной развития аллергии и астмы

Одним из факторов, которые могут влиять на вероятность развития аллергических реакций и астмы у маленьких детей, может быть применение антибиотиков или антацидных препаратов в период их младенчества, сообщают специалисты из Военно-медицинского университета и Армейского медицинского центра имени Дуайта Эйзенхауэра в США.

О чрезмерном употреблении антибиотиков говорят уже давно, однако в основном его связывают с развитием антибиотикорезистентности, но у антибактериальных препаратов могут быть и иные побочные эффекты. Антацидные препараты, лекарства, предназначенные для снижения кислотности ЖКТ, также могут быть опасны.

Армейские научные сотрудники провели анализ медицинских данных около 800 тысяч детей, рожденных между 2001 и 2013 годом. Все эти дети получали медицинскую помощь по военной страховке родителей. В течение четырех лет более чем у половины участников исследования развилась аллергия на пищу или медикаменты, также были зафиксированы случаи астмы, сенной лихорадки, сыпи аллергического происхождения.

Прямой причинно-следственно связи ученым обнаружить не удалось, но они выявили следующие ассоциации: применение антибиотиков в младенчестве (в возрасте до шести месяцев) в два раза чаще приводило к развитию астмы и в полтора раза чаще – сенной лихорадки, пишут vesti.ru.

Антацидные препараты также имели негативные последствия: аллергия на пищу появлялась чаще в два раза, сенная лихорадка – в полтора раза. Специалисты отметили, что причиной таких зависимостей может быть влияние антибиотиков и антацидов на микробиом младенцев.