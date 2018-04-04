Китай введет пошлины на 106 видов американских товаров

Пекин вводит пошлины на сотню с лишним наименований товаров из США, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Госсовет Китая принял решение о введении 25%-ной пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", — уточнили СМИ.

Это стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, которые планируется обложить сбором, пишет РИА Новости

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти Соединенных Штатов объявят о введении своих пошлин на товары из Поднебесной, сообщает телеканал.

В конце марта Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Документ приняли по итогам начатого в августе расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальных прав на американскую продукцию. Он позволяет в одностороннем порядке вводить ограничения на пути импорта из Китая.



На днях США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. Так Вашингтон намерен преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Пекином. По подсчетам американской администрации, Китай будет терять на новых пошлинах около пятидесяти миллиардов долларов ежегодно.

Также США заявили, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

В Пекине неоднократно подчеркивали, что не хотят торговой войны, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты национальных интересов.

Первого апреля Китай ввел пошлины на 128 американских товаров.





