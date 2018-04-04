пецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Скрипалей. Об этом сообщает британская Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о человеке, который прибыл в Лондон из Москвы одним рейсом "Аэрофлота" с позднее отравленной Юлией Скрипаль. Сообщается также, что россиянин вернулся на родину несколько часов спустя. Такая короткая поездка "вызывает вопросы", считают британские разведчики.
Источник уточнил, что пассажир пока не является подозреваемым, однако представляет интерес для следствия: "Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные (за отравление. — Прим. ред.) выехали из страны через несколько часов".
В свою очередь, британский таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел обратно в Москву через пять часов после прилета в Лондон. Инцидент в Солсбери произошел примерно через сутки, пишет РИА Новости
Напомним, что во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.
Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.
В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.
Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.
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ОВЕН
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md