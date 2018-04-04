В Калифорнии разбился военный вертолет

На юге Калифорнии потерпел крушение вертолет Корпуса морской пехоты США. По предварительным данным, экипаж погиб, сообщает KYMA-TV.

"Вертолет Корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник (00:35 мск среды) во время стандартных учений", — сказано в заявлении.

По информации военных, причина катастрофы пока не известна.

Жертвами инцидента, предположительно, стали четверо находившихся на борту членов экипажа. При этом не уточняется, являлись ли погибшие морскими пехотинцами, пишет РИА Новости

Это не первый случай крушения военного вертолета в Калифорнии за последнее время. В январе недалеко от Национального учебного центра Форт-Ирвин к северо-востоку от Лос-Анджелеса разбился AH-64 Apache. Тогда погибли двое военных.







