В Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник

Семиклассник Максим Черников из Киева уже четыре месяца прикован к кровати после того, как в лицее его избили одноклассники. Во время драки Максиму сломали позвоночник.

"Было очень больно в сердце, в груди и не чувствовал своих ног", - вспоминает парень.

Теперь его ждут годы лечения и реабилитации.

"За шесть минут искалечили жизнь моему ребенку", - сетует мать школьника Анна Черникова.

Максиму – 12 лет. Он активно занимался плаванием и спортивно-бальными танцами. И чтобы осуществить еще одну свою мечту – стать рекламистом, в сентябре из простой школы он перешел в специализированный столичный лицей. Через три месяца обучения, всего за несколько минут, своеобразные забавы одноклассников чуть не убили парня.

"Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", - рассказывает Максим.

Через несколько минут его привели в медпункт. Он жаловался на острую боль в спине, груди и сердце. Не чувствовал ног. Все, что смог сделать, – позвонить к бабушке.

"Я приехала через полтора часа туда. И никакая помощь ребенку не была оказана вообще! Понимаете? При всем при том, что ребенок жаловался на острую сердечную боль. Когда они зашли в кабинет, знаете, о чем они спросили? Они не спросили, как он себя чувствует, они спросили: а ты дрался? А ты давал сдачи? А кто первый кого ударил? Пока я в грубой форме не пресекла этот допрос. Потом уже приехала скорая помощь", - вспоминает Валентина Волокжанина, бабушка Максима.

Уже в больнице обнаружили отек спинного мозга и ушиб грудной клетки. А через четыре дня установили и окончательный диагноз – перелом позвоночника.

Руководство лицея уверяет, что особых проблем с буллингом никогда не возникало. В ситуации с Максимом действовали по закону.

"Мы провели расследование, в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок, выяснили обстоятельства, наказали виновных. Это заместитель по воспитательной работе, это дежурный учитель – получили административное взыскание", - говорит директор лицея налогового и рекламного дела №21 г. Киева Ирина Бабка.