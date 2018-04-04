Nestle инвестирует 700 млн гривен в Мивину

В компании Nestle заявили о намерении инвестировать 700 млн грн в реконструкцию и модернизацию харьковской фабрики Мивина. Об этом сообщили гендиректор Nestlе в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн на совместном брифинге с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, сообщает во вторник, 3 апреля пресс-служба Харьковской ОГА.

В Nestle отметили, что основная цель модернизации - развитие фабрики, улучшение условий труда и повышение конкурентоспособности продукции.

Проект собираются реализовывать в два этапа путем трансформации существующего логистического центра в производственное помещение с последующей разработкой всей необходимой инфраструктуры и перенесения линий производства в новое помещение.

Как сообщает korrespondent.net, реализация проекта, которая рассчитана на 2-3 года, позволит в перспективе увеличить количество рабочих мест, а к концу 2018 года повысить зарплату на предприятии в среднем на 15%.

Почти половина продукции, которая изготавливается на харьковской фабрике, идет на экспорт в 17 стран Европы и мира.