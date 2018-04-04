Дизайн флагмана HTC полностью рассекретили

В Сети рассекретили внешний вид флагманского смартфона HTC U12+. Ожидается, что новинка будет представлена в мае текущего года. Об этом пишет GSMArena.

Ожидается, что флагман получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей. Задняя панель, вероятно, будет стеклянной. Гаджет также получит защиту от воды по стандарту IP68, пишет korrespondent.net.

Обе камеры флагмана - фронтальная и основная - будут двойными. Однако подробностей о них пока нет.