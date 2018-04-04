С 1 апреля правительство увеличило заработную плату для медицинского персонала

С 1 апреля зарплаты работников медицинских учреждений будут проиндексированы на 4,1%, согласно решению правительства. Повышение коснется зарплат медицинского персонала (врачи, медсестры), а также административно-технического персонала и руководства учреждений.

Таким образом, если до настоящего времени среднемесячная зарплата врача республиканской больницы составляла 7129,2 леев, то с 1 апреля текущего года она вырастет до 7421,5 леев, а зарплата врача из районной больницы увеличится с 6263,2 леев до 6520 леев. В тоже время медсестры в республиканской больнице будут получать не 5601 лей, как сейчас, а 5830,6 леев, а в районной больнице - 4604,6 леев вместо 4423,3 лея. Согласно тому же алгоритму, зарплаты всех категорий сотрудников государственных медицинских учреждений будут увеличены. Стоит отметить, что также вырастут зарплаты сотрудников отделения ядерной медицины и медицинского персонала из психиатрической службы. Цель повышения заработной платы — обеспечить медицинскую систему необходимым персоналом, мотивировать и поддерживать молодых специалистов и персонал с опытом работы, а также повысить качество медицинской помощи. Для этого необходимо примерно 110,2 млн. леев. Финансовые средства выделены из фондов обязательного медицинского страхования, утвержденных на 2018 год. Повышение зарплаты стало возможным благодаря новому механизму оплаты труда медицинских работников, утвержденному в июле 2016 года. Так, после 1 июля 2016 года их заработная плата увеличилась более чем на 30% - с 20% в первичной медицине до более 40% в районных и муниципальных больницах. Решение правительства также предусматривает сохранение покупательной способности заработной платы за счет ежегодной индексации с 1 апреля в соответствии с уровнем инфляции.

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