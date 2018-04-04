Агентство NASA объявило о старте проекта Marsbees, то есть "Марсианские пчёлы". Речь идёт о создании миниатюрных летающих роботов для исследования Красной планеты.
Марсоходы-роверы хороши всем, кроме скорости передвижения. Например, "Кьюриосити" требуются месяцы, чтобы взобраться на марсианскую гору. Неутомимый аппарат при всём к нему уважении являет собой пример к строке классика: "Рождённый ползать – летать не может!". В связи с этим в NASA озаботились созданием аппаратов, которые смогут летать.
Предполагается, что новый марсианский зонд послужит базой для роя миниатюрных роботов. Крылатые исследователи будут заряжаться там электроэнергией и передавать аппарату собранные данные для дальнейшей отправки их на Землю. Между собой и с базой "пчёлы" будут общаться посредством Wi-Fi.
НАСА выделило на разработку 125 тысяч долларов США. Проектированием займётся команда исследователей из Университета Алабамы и неназванная японская компания, про которую известно лишь то, что она уже успешно создавала миниатюрных летающих роботов. Американские учёные займутся численным моделированием полёта в разреженной марсианской атмосфере. На долю японцев приходится собственно создание "пчёл", пишет vesti.ru
Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому известно о нём немного. Сообщается, что каждый робот будет иметь корпус размером с тело шмеля, но размах крыльев, как у цикады. По предварительным расчётам, этого хватит для полёта над Красной планетой. Оснащать устройства винтами не планируется: аппараты будут в буквальном смысле махать крыльями. Технологию полёта планируется позаимствовать у живых насекомых, но адаптировать к марсианским условиям.
На первом этапе планируется определить конструкцию крыла, оптимальный вес и скорость роботов. Испытания будут проводиться в камере с плотностью воздуха, имитирующей марсианскую. На втором этапе конструкторы займутся вопросами маневренности, полёта в условиях ветра, взлёта и посадки, энергоснабжения и научной "начинки" миссии. Кроме того, вероятно, потребуется средство очищать крылья "пчёл" от вездесущей марсианской пыли.
Как отмечает ресурс Phys.org, работа над проектом должна занять десять лет. "Марсианские пчёлы" являются одним из 25 финансируемых NASA перспективных миссий по исследованию Красной планеты.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о проекте мультикоптера для полётов в атмосфере Титана и аэростата для Венеры.
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telegraph.md