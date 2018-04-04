НБМ запустил в массовое обращение монеты номиналом в 1 и 2 лея

Национальны Банк Молдовы запустил в массовое обращение монеты номиналом в 1 и 2 лея. Первые их обладатели уже похвастались фотографиями в социальных сетях.

Решение ввести в оборот монеты приняли по экономическим соображениям. Ввод в оборот монет малого номинала позволит сократить износ бумажных банкнот и позволит значительно сократить затраты Нацбанка на их производство.



Первые партии монет постепенно поступают из НБМ в банки Молдовы. Их могут получить и обычные посетители Нацбанка, которые хотят заменить ветхие бумажные купюры.

Монеты номиналом в 5 и 10 леев поступят в массовое обращение ближе к концу года.

Напомним, 28 февраля монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев официально ввели в оборот.





