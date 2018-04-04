Национальны Банк Молдовы запустил в массовое обращение монеты номиналом в 1 и 2 лея. Первые их обладатели уже похвастались фотографиями в социальных сетях.
Решение ввести в оборот монеты приняли по экономическим соображениям. Ввод в оборот монет малого номинала позволит сократить износ бумажных банкнот и позволит значительно сократить затраты Нацбанка на их производство.
Первые партии монет постепенно поступают из НБМ в банки Молдовы. Их могут получить и обычные посетители Нацбанка, которые хотят заменить ветхие бумажные купюры.
Монеты номиналом в 5 и 10 леев поступят в массовое обращение ближе к концу года.
Напомним, 28 февраля монеты номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев официально ввели в оборот.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md