В первые дни работы единой экстренной службы 112 больше половины звонков были шутками

Почти 70% звонков, поступивших в службу 112 в первые дни работы, оказались хулиганскими выходками. Операторы говорят, что чаще всего так развлекаются дети. Полицию пока не привлекали, но дальше мириться с глупыми шутками не намерены. В службе напоминают - ложные вызовы караются штрафом в полторы тысячи леев или общественными работами.

"Звонят и молчат, смеются или включают музыку. Как правило, это балуются дети, оставшиеся без присмотра. Но из-за таких глупых игр мы теряем много времени. Такие звонки отвлекают и утомляют операторов", - сказала глава отдела приема звонков службы 112 Каролина Склифос.



Также шутникам напоминают - в службе использует софт последнего поколения. Найти хулиганов труда не составит.



"Место, откуда звонят, мы видим на карте. Эти данные сверяем с адресом, который называет звонящий. Если не совпадает, вызов ложный. Все звонки регистрируются, а дальше уже меры принимают компетентные органы", - отметила глава отдела приема звонков службы 112 Каролина Склифос.



Единую службу экстренной помощи в Молдове запустили 29 марта. Общий номер 112 используется во всех странах ЕС.







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