Окружной избирательный совет начал регистрировать кандидатов в мэры Кишинева

Кишиневский окружной избирательный совет начал прием документов для регистрации кандидатов на участие в выборах мэра столицы. Первым документы подал либерал Валериу Мунтяну.

"Столичные жители заслуживают европейскую столицу. Мы будем строить город, а не разрушать его, будем общаться с гражданами напрямую", - сказал зампредседателя ЛП Валерий Мунтяну.



Лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк приходил дважды - в первый раз он принес не все документы.



"Первый раз я не представил справку о доходах. Главный мой посыл на выборах - у мэрии должна быть воля", - сообщил председатель партии "Демократия дома" Василий Костюк.



Зарегистрировался и лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Согласно последним соцопросам, его поддерживают 7% респондентов. Несмотря на это, Нэстасе уверен в победе.



"Я буду бороться за победу в первом туре. У нас будет шанс", - заявил председатель ППДП Андрей Нэстасе.



Решил попытать силы и блогер Виорел Штирбу. Он намерен баллотироваться как независимый кандидат.



"Дальнейшая процедура такова - решение о регистрации будут принято в течение семи дней", - сообщил секретарь окружного избирательного совета Кишинева Виталий Мирон.



По результатам жеребьевки, первым в бюллетене будет указан Василий Костюк. Далее - Андрей Нэстасе, выдвиженец партии Наш дом - Молдова Александр Рошко, кандидат Партии Шора Регина Апостолова и либерал Валериу Мунтяну.



