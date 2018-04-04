Кишинев перечислил в национальный публичный бюджет почти шесть миллиардов леев

67% местных отчислений в национальный публичный бюджет пришлось на Кишинев. Такие данные по итогам первого квартала приводит Налоговая служба.

Вклад столицы составил без малого шесть миллиардов леев. На втором месте, но с большим отставанием, - Бельцы, откуда перечислили почти 460 миллионов. Это около пяти процентов объема поступлений. Из Гагаузии перечислили чуть больше 200 миллионов или два с половиной процента.



На каждый из районов пришлось меньше двух процентов отчислений. В налоговой подчеркивают, что поступления в публичный бюджет в первом квартале превысили показатель годичной давности на 19 с половиной процентов, составив без малого 9 млрд леев.





