Евросоюз готовится выделить Молдове на продолжение реформ более 300 миллионов евро. Средства предусмотрены на два года. Об этом сообщил на пресс-конферецнии в Кишиневе румынский евродепутат Зигфрид Мурешан. Он находится в нашей стране в составе делегации Комитета по иностранным делам Европарламента.
"Мы готовы вкладывать в Восточное партнерство значительные инвестиции, чтобы Молдова стала стабильным и хорошо управляемым государством. Мы намерены выделить Молдове в период до 2020 года от 284 до 348 миллионов евро. Точная сумма будет зависеть от способности Молдовы освоить средства", - сказал евродепутат Зигфрид Мурешан.
Зигфрид Мурешан назвал 20-процентный рост объема внешней торговли между Молдовой и ЕС доказательством активизации партнерства между ними. А также отметил, что изменение избирательной системы является суверенным решением любого государства.
Глава делегации Комитета по иностранным делам Европарламента Лайма Андрикиене высоко оценила успехи, которых удалось добиться Молдове по целому ряду направлений.
"Мы передали четкое послание: что намерены поддерживать Молдову во внедрении Соглашения об ассоциации. Прогресс есть во многих сферах. У вас много друзей в Европарламенте, а это учерждение, которое выступает за Восточное партнерство. С нашей точки зрения, ваша страна – среди лидеров", - сообщила евродепутат Лайма Андрикиене.
Лайма Андрикиене отметила положительный сдвиг в приднестровском урегулировании и подтвердила, что Европарламент поддерживает суверенитет и целостность Молдовы.
Во время визита в Кишинев делегация Комитета по иностранным делам Европарламента провела встречи с президентом Игорем Додоном, спикером Андрианом Канду, премьер-министром Павлом Филипом и представителями гражданского общества.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md