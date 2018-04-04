В России от голода погибла тысяча оленей

В России на полуострове Ямал зафиксирована массовая гибель оленей. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого атономного округа в среду, 4 апреля.

Отмечается, что погибли сотни животных местного оленеводческого предприятия. Также гибнут олени и в частных хозяйствах.

На место выезжала рабочая группа специалистов, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Ветеринарные врачи осмотрели оленей и пока не обнаружили у них признаков инфекционных заболеваний, пишет korrespondent.net

Предположительно, олени умирают от голода. Тундра покрыта плотным слоем снега – "он выдерживает даже севший вертолет". Проводятся замеры толщины снега и определяется доступность корма для животных.

В департаменте подчеркнули, что нынешняя ситуация несопоставима с падежом оленей в 2014 году. Тогда из-за обильных снегопадов и ледяного дождя олени не могли добраться до корма под снегом. В результате погибло более 70 тысяч животных.