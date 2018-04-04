Андриан Канду провел встречу с делегацией Европарламента

Спикер парламента Андриан Канду провел сегодня встречу с делегацией депутатов Европарламента из Комиссии по иностранным делам и Комиссии по бюджету.

В контексте предстоящих выборов, по просьбе евродепутатов, Андриан Канду уточнил, что в Конституцию будут внесены поправки для обеспечения европейского курса страны.

«Некоторые говорят, а мы действуем, и трансформируем стремление европейской интеграции в успешный проект». Мы не жалуемся и не критикуем ЕС. Предварительные условия важны и необходимы для надлежащей организации вещей и успешных результатов. Соответственно, решения, которые мы принимаем не из серии нравится нам или не нравится. Это решения, принятые в зависимости от потребностей страны и от ожидания людей», - сказал Андриан Канду.

Председатель парламента представил предпринятые властями действия для реализации взятых на себя обязательств по отношению к ЕС и собственным гражданам. В частности, Андриан Канду говорил о структуральных реформах, реформе правосудия, стабилизации финансового и банковского секторов, экономическом росте и экспорте в ЕС, сокращении бюрократии, сотрудничестве с АТО Гагауз-Ери, совершенствовании законодательства в СМИ, неподкупности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает МОЛДПРЕС, говоря о внедрении законов, спикер отметил, что приоритетом для парламента был и остается парламентский надзор. Слушания, парламентский надзор и анализ ex-post являются наиболее важными темами для депутатов. Кроме того, Парламентский совет по европейской интеграции наблюдает за выполнением обязательств из Соглашения об ассоциации и своевременной их реализацией.

Делегация Европейского парламента находится с визитом в Молдове в период 2-6 апреля 2018 г., чтобы оценить уровень реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и проконтролировать эффективность использования финансовой помощи, предоставленной ЕС. О результатах ознакомительной миссии в Молдове евродепутаты отчитаются в рамках Комиссии по иностранным делам и Комиссии по бюджету. Делегацию Комиссии по иностранным делам возглавляет Лайма Люция Андрикиене, а Комиссии по бюджету — Зигфрид Мурешан.