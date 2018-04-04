Молдова и ОАЭ активизируют двустороннее сотрудничество

Правительство утвердило Межправительственное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Республикой Молдова и ОАЭ, которое было подписано 30 января 2018 года в Дубае, во время официального визита премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа в эту страну.

Соглашение призвано активизировать двустороннее сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, инфраструктуры, информационных технологий, энергетики, а также в области образования и здравоохранения.

С этой целью будет создана смешанная молдавско-эмиратская Комиссия по экономическому сотрудничеству, которая определит приоритетные сферы, представляющие интерес для сторон и будет устранять препятствия, возникающие в процессе реализации Соглашения, пишет МОЛДПРЕС

«Это наша отправная точка в сотрудничестве с ОАЭ. Соглашение станет основой для создания Межправительственной комиссии, которая доказала свою эффективность в процессе экономического взаимодействия», - заявил в связи с этим премьер-министр Павел Филип.



Также власти двух стран планируют ознакомить представителей бизнеса с возможностями сотрудничества, законодательством и экономическими программами сторон, поощряя их участие в ярмарках, выставках и мероприятиях другой стороны.