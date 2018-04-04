В Малайзии обезьян учат собирать урожай

В тропической Малайзии сбор и продажа кокосов — это основной бизнес, которым занимаются многие небольшие хозяйства. Ван Ибрагим начал тренировать обезьян 40 лет назад, и с тех пор многие обращаются к нему за помощью и присылают своих макак для обучения.

Школа Ибрагима вызвала протесты защитников прав животных, но его клиенты отмечают гуманное отношение преподавателя к своим подопечным, передает издание Phys.org. В школе учатся преимущественно свинохвостые макаки (лапундеры) — обезьяны среднего размера, которые широко распространены в Малайзии, Индонезии и Таиланде, пишет moya-planeta.ru Обычно они живут в джунглях, но с уничтожением лесов свинохвостые макаки переселились в деревни и даже города. В разных регионах макаки работают официантами, решают дроби и даже готовятся к полету на Марс.

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