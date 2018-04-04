Японский ресторан подает микросуши на одном рисовом зернышке

В Токио открылся ресторан, где делают микроскопические суши.

Конечно, токийский ресторан Sushiya no Nohachi в первую очередь специализируется по суши обычных размеров, но гостям, сделавшим заказ на сумму от $50, шеф-повар бесплатно преподносит тарелку с миниатюрными копиями. На ней будут лежать суши с тунцом, морским лещом, среднежирным тунцом, морским моллюском хоккигай, осьминогом, яйцом, морским ежом и маринованным имбирем, пишет moya-planeta.ru

Ресторан Sushiya no Nohachi — семейный бизнес, все его сотрудники чрезвычайно гостеприимны. Идея микросуши родилась, когда один из клиентов бросил вызов сыну владельца: насколько маленькие суши он смог бы приготовить? Особенно трогательно смотрится тоненькая ленточка нори, в которую обернуто единственное рисовое зернышко. Гостям ресторана настолько полюбились микросуши, что даже сами владельцы были удивлены. «Мы готовим маленькие суши до пяти раз в день. Наши клиенты встречают их с большим энтузиазмом, — рассказывают владельцы. — Однажды мы обслуживали женщину из Европы, так она по-настоящему расплакалась, увидев эти маленькие суши!»