В Одесской области всплыла мина весом в полтонны

У побережья Измаила Одесской области всплыла боевая мина времен Первой мировой весом в полтонны. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает УСИ со ссылкой на мэра города Андрея Абрамченко.

Взрывное устройство всплыло из-за поднятия уровня воды в Дунае.

Как сообщает korrespondent.net, мину отнесло течение практически на 80 километров и прибило у берегов Измаила.

"Мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны. Сразу же была обеспечена охрана территории вокруг мины. Сегодня около 18 часов начнутся работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, Патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся работы по формированию зоны безопасности", - рассказал Абрамченко.