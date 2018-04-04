Учёные: Шоколад способен продлевать жизнь

Известный британский диетолог Роб Хобсон заявил, что шоколад является идеальным средством для достижения долголетия. Учёные считают, что какао, входящее в состав шоколада, не только может стабилизировать выработку гормона удовольствия — дофамина, но и обладает почти теми же свойствами, что и дорогие витаминные составы.

Секрет шоколада, по словам учёных, крайне прост — какао является источником минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, оптимальное содержание которого помогает поддерживать здоровые кости и способствует расслаблению мышц, железо, которое помогает поддерживать производство эритроцитов, и цинк, благодаря которому процесс обновления клеток в организме проходит без сбоев, пишет life.ru.

К тому же в какао содержится больше антиоксидантов, чем в любых других продуктах. Ещё одним важным свойством какао и шоколада является способность повышать уровень фенилэтиламина — вещества, служащего основой для всех нейромедиаторов. Стабильный уровень фенилэтиламина напрямую связан с остротой ума и позволяет дольше сохранить высокие когнитивные способности и "молодость" головного мозга.