Влад Плахотнюк и конгрессмен от Техаса Уильям Баллард Херд обсудили вопрос укрепления отношений между Молдовой и США

Лидер правящей коалиции в Республике Молдова Влад Плахотнюк встретился в среду с американским конгрессменом Уильямом Баллардом Хердом, членом Палаты представителей от Техаса.

Влад Плахотнюк поблагодарил конгрессмена за постоянную поддержку, оказаваемую Республике Молдова, и за то, что он указывает нашу страну в качестве примера в дискуссиях по вопросам борьбы с российской пропагандой. Стороны также обсудили вопросы укрепления молдо-американских отношений и активизации стратегического диалога между США и Республикой Молдова. В то же время лидер коалиции представил результаты деятельности правительства за последние два года, прогресс, достигнутый в развитии экономики и повышения уровня жизни граждан, меры по укреплению госучреждений и меры, принятые в борьбе с коррупцией, а также текущую геополитическую ситуацию в Восточной Европе, как ее видит коалиция. В свою очередь, конгрессмен Уилл Херд высоко оценил усилия Республики Молдова на пути сближения с Западом и внутренние реформы в области безопасности Республики Молдова, учитывая, что он является членом двух комитетов Палаты представителей – Комитета по надзору и реформе правительства и Комитета внутренней безопасности. Он отметил, что Россия вызывает обеспокоенность у Соединенных Штатов, а также выразил сожаление в связи с тем, что международные соглашения по приднестровскому региону не соблюдаются Российской Федерацией. В то же время Херд подчеркнул, что высоко оценивает прогресс, достигнутый Молдовой в урегулировании приднестровского конфликта. В завершении встречи Влад Плахотнюк отметил, что бизнес-среда в Республике Молдова находится на этапе развития и существуют реальные возможности для инвесторов, отметив, что американские инвестиции приветствуются в нашей стране.

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