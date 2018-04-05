Один человек погиб в результате столковения легковушки и маршрутки

ДТП с летальным исходом произошло этим утром на трассе Новые Анены – Кишинёв возле села Цынцэрень.

По предварительной информации водитель автомобиля марки ”W-Caddy” пытался пойти на обгон, однако не справился с управлением и врезался в рейсовый микроавтобус, который следовал по маршрута Варница-Кишинёв.

В результате столкновения пассажир ”W-Caddy” погиб на месте. Пассажиры микроавтобуса - 16 человек - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На этом участке дороги часто происходят аварии, чаще всего из-за превышения скорости. Всего в нескольких километрах от места сегодняшнего ДТП, близ села Тодирешты в январе произошла автокатастрофа, в результате которой погибли пять человек, в том числе один ребенок. Авария случилась по вине водителя, который на скорости свыше ста километров в час врезался во встречную машину.