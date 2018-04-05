В Бельцах снова "поднимаются" горы мусора

В Бельцах снова мусорный кризис. В канун пасхальных праздников во дворах домов снова скопились горы отходов. Подобные ситуации в городе периодически повторяются.

Жители Бельц говорят, что к неряшливому виду свалок добавляется еще и невыносимый запах, передает Publika TV. Представители экологического агентства в Бельцах говорят, что пытаются предпринять хоть какие-то меры.



"Мы этим займемся. Выпишем обязательные предписания, чтобы отходы эвакуировали как можно быстрее. Если предписания не исполнят, выпишем штрафы", - сказал инспектор Экологического агентства Бельц Вадим Матковский.



Представителей муниципального предприятия, которое сейчас занимается вывозом мусора, для комментариев найти не удалось.

Управление ремонта и строительства дорог взяло на себя эвакуацию отходов после того, как в конце прошлого года мэрия Бельц разорвала контракт с частной компанией. Это спровоцировало глобальный мусорный кризис в городе, который в канун Нового года смогли преодолели только после вмешательства правительства. Тогда 15 единиц спецтехники и десятки рабочих и карабинеров прибыли из Кишинева, чтобы убрать и вывести мусор.



